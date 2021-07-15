الصحة تقدم خصومات وهدايا لمتبرعي «بلازما الدم» بشروط

قالت الدكتورة نيفين النحاس، المشرف على المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم بوزارة الصحة، إنّ الوزارة تعمل على تقديم حوافز مالية وخصومات متنوعة للمتبرعين ببلازما الدم، حيث تصل الحوافز المالية من 200 لـ250 جنيها، وغيرها من الهدايا، لحثّ المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم، موضحة أنّ التبرع بالدم له فوائد عديدة، بينها تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما.

المتبرع بالدم يجري فحوصات بالمجان

وأضافت النحاس لـ«الوطن»، أنّ التبرع بالدم يعمل على إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع، يشمل جميع الأمراض والفيروسات للاطمئنان على صحته، مشيرة إلى أنّ المواطن الذي يجري عملية التبرع لا يتحمل أعباء مادية، والجسم يعوض البلازما التي خسرها خلال 28 ساعة بشكل طبيعي.

الصحة تحدد شروط التبرع بالدم

واستعرضت المشرف على المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم بوزارة الصحة، أن المشاركة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما، تتطلب توافر عدة شروط في المتبرع، حددتها وزارة الصحة والسكان، كما يلي:

- أن يتراوح سن المتبرع بين 18 حتى 60 عاما، ودعت وزيرة الصحة والسكان خلال افتتاحها المشروع، هذه الفئات إلى المشاركة والتبرع.

- أن يخلو المتبرع من أي مرض مزمن.

- ألا يتناول المتبرع أي أدوية تمنع تبرعه بالدم للغير.

- ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كيلوجرام.

- أن تكون نسبة الهيموجلوبين من 12 لـ18 جم بالنسبة للإناث، ومن 13 لـ18 جم بالنسبة للذكور.

- أن يكون النبض بين 60 - 100 في الدقيقة.

واستطردت المشرف على المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم، أنّ وزيرة الصحة والسكان دشّنت العمل بـ6 مراكز لتجميع البلازما في 5 محافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنّ الوزارة تعمل على افتتاح أكثر من 20 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية خلال عام.