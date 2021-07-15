طلاب الشعبة الأدبية سعداء بامتحان الجغرافيا: سهل وبسيط

أشاد عدد من طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، بمستوى امتحان مادة الجغرافيا، مؤكدين أنّه جاء في مستوى سهل وتمكنوا من الإجابة على جميع الأسئلة دون أي معوقات، كما تضمن الامتحان بعض الأسئلة التي اعتمدت على الفهم، لأن طريقتها غير مباشرة.

إبراهيم محمد، الطالب بالصف الثالث الثانوي، قال إنّ الامتحان جاء سهلا، والوقت كان كافيا للإجابة على جميع الأسئلة، حيث جاء الامتحان في 50 سؤالا اختياريا، كما أنّ أسئلة الخريطة اعتمدت على الفهم، ومن السهل أن يحصل الطالب على درجات عالية في الامتحان، حسب ما قال الطالب لـ«الوطن».

واتفق الطالب، إسلام أيمن، الذي أدى الامتحان بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة مع «إبراهيم»، قائلا إنّ سهولة امتحان الجغرافيا ساعدته في الإجابة على جميع الأسئلة في وقت أقل من الزمن المحدد للإجابة على الامتحان.

طلاب الثانوية العامة: الأسئلة سهلة وموضوعية وغير معقدة

وأضاف أيمن، أنّ غالبية الأسئلة جاءت مباشرة ولم يكن بها أي تعقيد، موضحا أنّ التدريب المستمر على طريقة الأسئلة الموضوعية ساعده في فهم أسئلة الامتحان بسهولة.

وأكد الطالب جاسر أحمد، أنّ مستوى امتحان الجغرافيا يساعد الطالب المتوسط في الحصول على درجات مرتفعة، موضحا أنّ الامتحان لم يشمل أي أسئلة معقدة، وشهد تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية.

وأضاف الطالب لـ«الوطن»، أنّ اللجنة سمحت له بالدخول بالكتاب المدرسي والاطلاع عليه أثناء الامتحان، متمنيا أن يكون مستوى بقية الامتحانات مثل امتحان الجغرافيا.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية وعددهم 256 ألفا و366 طالبا، اليوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة 2021 في مادة الجغرافيا، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من توزيع كمامات وكيس جيل على الطلاب قبل الدخول للامتحان، فضلا عن تعقيم اللجان وتطهيرها.