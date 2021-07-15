33 حالة غش بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. و«الشرقية» تتصدر بـ9 حالات

ذكرت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 سارت بصورة منتظمة في سادس أيام الامتحانات، مؤكدة أنّه سيتم إرسال جميع محاضر الغش إلى النيابة العامة.

وأوضحت الغرفة، في بيان عاجل عنها، أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصد 33 حالة غش في امتحان مادة «الجغرافيا» مقسمة كالتالي:

- الطالب «م. ع. ا» بإدارة الأقصر بمحافظة الأقصر، نظرًا لحيازة جهاز تابلت بشريحة خارجية ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالبة «س. ع. ف» بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط جهاز محمول ومحاولة الغش.

- الطالبة «س. أ. ل» بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط جهاز محمول.

- الطالب «أ. م. أ» بإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط جهاز محمول.

- الطالب «ع. ع. ز» بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط جهاز محمول بحوزة الطالب.

- الطالب «ن. ف. أ» بإدارة حلوان التعليمية بمحافظة القاهرة نظرًا لمحاولة الغش الإلكتروني عن طريق المحمول.

- الطالب «ص. م. أ» بإدارة كفر سعد بمحافظة دمياط نظرًا لضبط محاولة غش على تليجرام.

- الطالب «ح. م. م» بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط محمول وإثارة شغب باللجنة.

- الطالب «ي. ج. ج» بإدارة الغنايم محافظة أسيوط نظرًا لضبط جهاز تابلت مهكر من خارج المنظومة.

- الطالب «أ. ت. ع» بإدارة شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نظرا لضبط جهاز تابلت مهكر من خارج المنظومة.

- الطالب «م. ع. أ» بإدارة شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نظرا لضبط جهاز تابلت مهكر من خارج المنظومة.

- الطالب «م. ح. ع» بإدارة ساحل سليم بمحافظة أسيوط نظرًا لضبط جهاز تابلت مهكر من خارج المنظومة.

- الطالب "أ. ح. م» بإدارة كفر الزيات بمحافظة الغربية نظرًا لضبط جهاز محمول ومحاولة الغش.

- الطالبة «ن. س. م» بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط جهاز محمول ومحاولة الغش.

- الطالبة «د. ع. ع» بإدارة القرنة بمحافظة الأقصر نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

- الطالبة «د. خ. م» بإدارة سوهاج التعليمية بمحافظة سوهاج نظرًا لضبط جهاز محمول ومحاولة الغش.

- الطالبة «ب.ب.ا» بإدارة حدائق القبة بمحافظة القاهرة نظرًا لضبط سماعة بالإضافة إلى شريحة إلكترونية لمحاولة الغش.

- الطالبة «ش. ر. ع» بإدارة غرب طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط جهاز محمول ومحاولة الغش.

- الطالبة «م. ج. ع» بإدارة غرب طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط جهاز محمول ومحاولة الغش.

- الطالب «م. أ. ع» بإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية نظرًا لضبط تابلت مهكر من خارج المنظومة.

- الطالب «م. و. ف» بإدارة ميت غمر بمحافظة الدقهلية نظرًا لضبط جهاز تابلت مهكر ووجود جروبات غش على الجهاز.

- الطالب «أ. م. ع» بإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية نظرًا لوجود جهاز تابلت مهكر ووجود شريحة.

- الطالب «ع. أ. أ» بإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ نظرًا لضبط جهاز تابلت ومحاولة الغش.

-الطالب «ع. ف. م» بإدارة العمرانية بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط جهاز تابلت ومحاولة الغش.

- الطالب «أ. ف. ج» بإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط جهاز تابلت ومحاولة الغش.

- الطالب «م. أ. س» بإدارة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد نظرًا لضبط ماستر كارت وسماعة.

- الطالب «أ. و. ف» بإدارة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد نظرًا لضبط محمول داخل تابلت ومحاولة الغش.

- الطالب «ع. ح. أ» بإدارة أوسيم بمحافظة الجيزة نظرًا لمحاولة الغش بجهاز التابلت.

- الطالب «أ. أ. م» بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط محاولة غش بالمحمول.

- الطالب «أ. أ. أ» بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط محاولة غش بالمحمول.

- الطالب «م. أ. أ» بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط محاولة غش بالمحمول.

- الطالب «م. أ. ع» بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط محاولة غش بالمحمول.

- الطالب «م. أ. م» بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط محاولة غش بالمحمول.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 تسير بشكل منضبط، وإعلان نتيجة الثانوية العامة سيكون عقب انتهاء الامتحانات بنحو 10 أيام، لافتا إلى أنّ جميع أوراق الإجابات سيتم تصحيحها إلكترونيا، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.