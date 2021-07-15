نواب التنسيقية يستقبلون وفدا شبابيا من مصر واليونان وقبرص

استقبل عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الوفد الشبابي المصري واليوناني والقبرصي في إطار المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور.. Nostos» بمجلس النواب، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ودينيس أيريك آدم الراعي الرسمي للمبادرة، وكان في استقبال السفيرة نبيلة مكرم والوفد الشبابي، النائب طارق الخولي، والنائب محمد إسماعيل، والنائب عماد خليل، أعضاء مجلس النواب.

ووجّهت وزيرة الدولة للهجرة، الشكر لنواب التنسيقية على الاستقبال في مبنى البرلمان التاريخي، حيث أكدت أنّ الزيارة كانت ناجحة ومكثفة ومبهرة داخل قاعة البرلمان المصري وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع الشباب ونواب التنسيقية.

وحرص الوفد الشبابي على التقاط الصور التذكارية داخل قاعة البرلمان المصري، وأعربوا عن سعادتهم بوجود عدد كبير من الشباب داخل البرلمان المصري، ومنهم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين بدورهم أداروا حوارا وديا مع المشاركين.

يذكر أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور.. NOSTOS» في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017، وجرى تنفيذ النسخة الأولى للمبادرة في أبريل 2018 بحضور رؤساء الثلاث دول «مصر وقبرص واليونان» بمحافظة الإسكندرية، وتنظيم العديد من الزيارات للأماكن السياحية والدينية للوفد اليوناني والقبرصي والذي ضم 250 من الجالية اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، وتنظيم زيارات للأماكن التي كانوا يقيمون بها في الإسكندرية.

كما جرى تنظيم النسخة الثانية لمبادرة إحياء الجذور للأطباء المصريين في إنجلترا، والأطباء اليونانيين والقبارصة في نوفمبر 2018، والنسخة الثالثة عام 2019 بأستراليا لتعزيز التعاون التجاري بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية المقيمة بأستراليا، والبدء في تنفيذ النسخة الرابعة في ديسمبر 2019 بهدف ربط الشباب من الدول الثلاثة لتقوية العلاقات التاريخية والثقافية والتركيز على الروابط والتحديات المشتركة.

وجاءت النسخة الحالية وفقا لما تم الاتفاق عليه في زيارة الوزيرة نبيلة مكرم إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، ولقائها الثلاثي مع نظيريها، كوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، و فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشؤون القبارصة المغتربين.