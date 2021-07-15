كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنسيق الثانوية العامة 2021 القاهرة المرحلة الثانية، موضحة أن التنسيق يتم إلكترونيا من خلال هذا الرابط، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة عن التسجيل، مؤكدة أن فتح باب التقديم من خلال هذا الرابط، لافتة إلى أنه تم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بالبدء في إعلان مواعيد التقديم بكل مدرسة عقب انتهاء التقديم الإلكتروني.

وأضافت المديرية أن تنسيق الثانوية العامة 2021 القاهرة المرحلة الثانية، يتم للطلاب الحاصلين على مجموع 254 درجة وحتى 245 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لافتة إلى أن الحد الأدنى للتنسيق 235 درجة، ويتم على أساس درجات الطالب في التيرم الثاني فقط.

«تعليم القاهرة»: التنسيق يتم على أربع مراحل

وتابعت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن التنسيق يتم على 4 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على 280 درجة حتى 255 درجة، والمرحلة الثانية للحاصلين على 244 درجة حتى 254 درجة والرابعة للمتخلفين عن المراحل الثلاث السابقة.

وأوضحت المديرية أن كل مرحلة من مراحل التنسيق تستغرق 3 أيام، مشددة على جميع الإدارات التعليمية بتحديد مواعيد التقديم، مؤكدة أن القبول يتم على أساس المربع السكني للطالب ومربع الإدارة التعليمية التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

تنسيق الثانوية العامة 2021 القاهرة المرحلة الثانية

وأشارت المديرية إلى أنه لن يتم قبول أي طلبات للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بمحافظة القاهرة إلا لأبناء المحافظة، ولا يسمح بالتحويل إلا بعد أن يتم تنسيق الطالب في محافظاته وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

جدير بالذكر أن غالبية المحافظات أعلنت تنسيق مرحلة الثانوية العامة 2021، وأبرزها الجيزة وبني سويف، ومحافظات أسوان وقنا والإسكندرية، وأكدت المحافظات أنه تم إعلان الحد الأدنى للتنسيق بعد اعتماده من قبل المحافظ.