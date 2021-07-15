عاجل.. «التعليم» ترصد 25 حالة غش بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة

قال مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إن فريق مكافحة الغش بالوزارة رصد أكثر من 25 حالة غش بامتحانات الثانوية العامة بمادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيجري تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين، طبقًا للقانون 205 لسنة 2020، وحرمانهم من دخول الدور الثاني لهذا العام، وحرمانهم من دخول امتحان العام التالي 2021-2022، بسبب حيازتهم الموبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية وعددهم 256 ألفا و366 طالبا، اليوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة 2021 في مادة الجغرافيا، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من توزيع كمامات وكيس جيل علي الطلاب قبل الدخول للامتحان.

وتتابع وزارة التربية والتعليم، من خلال الغرفة المركزية للوزارة، لجان الامتحانات عبر كاميرات المراقبة؛ لكشف أي محاولات غش بين الطلاب داخل اللجان الامتحانية، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة، والدكتور رضا حجازي نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم لشؤون المعلمين.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ الهدف من غرف المتابعة يتمثل في مراقبة تحركات الطلاب والمراقبين داخل اللجان طوال مدة الامتحان، ورصد أي مخالفات تتم داخلها، لافتة إلى أنَّ الغرفة المركزية متصلة بغرف المديريات التعليمية بجميع المحافظات، لمتابعة سير الامتحان.