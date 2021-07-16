فوائد وأضرار تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى

يتناول العديد من الأشخاص اللحوم بكثرة خلال أيام عيد الأضحى، ويحب كثيرون تناول اللحم الضاني مع الأسرة وعمل طرق مختلفة في الطهي، ولكن يخاف البعض من تناول اللحم الضاني لثقله، ونظرا لوجود الكثير من الدهون به، وهو ما رد عليه أستاذ علوم الأغذية محمد الحوفي، موضحا حقيقة ذلك وفوائده وأضراره.

فوائد وأضرار اللحم الضاني

وقال الحوفي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اللحم الضاني من ضمن اللحوم التي تحتوي على بروتين كامل، وليست مميزة نوعية، ولكنها أسهل في طريقة الطهي ومذاقها جيد.

وأشار الحوفي، إلى أن اللحم الضاني، غني بالدهون العالية التي تتسبب في الكثير من الأضرار خاصة للأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض.

ونصح أستاذ علوم الأغذية، بعدم المبالغة في كميات الدهون التي يتناولها الشخص «لأنها بتخلي الأكل يروح بسرعة للأمعاء فيعمل تلبك».

ويجب تناول كمية كبيرة من الخضروات مثل البقدونس، لأنها تقلل من امتصاص الدهون، موصيا بتجنب تناول الطعام بعد الساعة الـ8 مساء، وعدم الأكل قبل النوم بـ4 ساعات حتى تنتقل من المعدة للأمعاء، بجانب ممارسة الرياضة للتخلص من الدهون.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين

وفي إطار التيسير على المواطنين، تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة، والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وجاءت كالتالي:

- يصل سعر اللحوم الطازجة السوداني إلى 85 جنيهًا للكيلو.

- سيتم طرح اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 65 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر الكيلو من اللحوم الطازجة السودانى إلي 85 جنيها للكيلو.

- سجل سعر اللحوم المجمدة البرازيلي نحو 65 جنيهًا.

- طرح اللحوم الضأن السودانية المبردة، بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 95 جنيهًا للكيلو.

- طرح الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو القائم.