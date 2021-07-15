تعرف على مجموع الالتحاق بالثانوية العامة 2021

أعلن عدد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات، مجموع الالتحاق بالثانوية العامة 2021، وأوضحت المديريات أنّ التنسيق يتم على أساس درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط للشهادة الإعدادية، حيث عقدت الامتحانات ورقيا في لجان مؤمنة جيدا، وجرى إعلان أسماء الطلاب الأوائل وترتيب الإدارات التعليمية.

مجموع الالتحاق بالثانوية العامة 2021 في محافظة الجيزة:

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن مجموع الالتحاق بالثانوية العامة 2021، موضحة أنّ الحد الأدنى للتنسيق هو 218 درجة، و235 للتعليم الصناعي، وجرى تحديد درجات القبول بجميع المدارس الفنية وفق الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة، والأعداد المطلوبة، مؤكدة أنّ التقديم يتم عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2021.

مجموع الالتحاق بالثانوية العامة 2021 في محافظة الإسكندرية

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموع الالتحاق بالثانوية العامة 2021، موضحة أنّ الحد الأدنى هو 225 درجة للمرحلة الأولى، لافته إلى أنّ تنسيق القبول بالمدارس أو الفصول المميزة هو 255 درجة.

مجموع الالتحاق بالثانوية العامة 2021 في محافظة المنيا

وأعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنيا، مجموع الالتحاق بالثانوية العامة 2021، موضحة أنّ الحد الأدنى للتنسيق بلغ 230 درجة، و190 درجة للتعليم الثانوي العام خدمات.

مجموع الالتحاق بالثانوية العامة 2021 في محافظة قنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة قنا، مجموع الالتحاق بالثانوية العامة 2021، موضحة أنّ الحد الأدنى للتنسيق هو 248 درجة.

مجموع الالتحاق بالثانوية العامة 2021 في محافظة القاهرة

وفي محافظة القاهرة بلغ مجموع الالتحاق بالثانوية العامة 2021، 235 درجة، وأكدت المديرية أنّ التنسيق للثانوية العامة يتم على أساس 4 مراحل.