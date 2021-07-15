عاجل.. وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «تيمور 14» للجيش الثالث الميداني، والذي يستمر لعدة أيام، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، حيث بدأت المرحلة بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع، ثم القرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثالث الميداني.

وأشار القائد العام إلى قدرة مصر على التعامل مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، التي ترتبط بأمن واستقرار الوطن.

وناقش الفريق أول محمد زكي، عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة.

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض القرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات واصطفاف مراكز القيادة.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عدد من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة.

حضر مراحل المشروع قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.