محامي طبيب الأسنان المتحرش بالرجال بعد حكم سجنه 16 سنة: صادم

علق ياسر كامل، محامي طبيب الأسنان، المتهم بهتك عرض الرجال بالقوة، على حكم محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بسجنه 16 سنة في أربعة اتهمات وجهت إليه، مؤكدا في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحكم بالنسبة له صادم، وسيبدأ في إجراءات الطعن عليه فورا، مؤكدا أنه لن يعلق على أحكام القضاء ولكن سيطلع على حثيثات الحكم.

وأضاف أنه لا يزال هناك فرصة للطعن بعد الرجوع لأهلية المتهم.

وصدر أمر الإحالة الأول إلى محكمة الجنايات من النيابة العامة، بأن المتهم «باسم س» هتك عرض المجني عليه «ع ا ع م» بالقوة، بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه وهتك عرضه رغما عنه.

أما أمر الإحالة الثاني فقد أشار إلى هتك عرض المجني عليه «أ س م م» بالقوة، وذلك بأن أوهمه المتهم بقدرته على إلحاقه بإحدى فرق كرة القدم الشهيرة، وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته، بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وباغته بأن هتك عرضه رغما عنه.

وبحسب نص الإحالة الثالث، فإن المتهم هتك عرض المجني عليه «ع ذ س أ»، بالقوة وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقنة مسكنة بالعضل عقب خضوعه لجراحة في أسنانه، وتمكن بناء على ذلك الإيهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة بهتك عرضه.

كما هتك عرض المجني عليه «م ر م إ و»، بالقوة حال كونه ممن له سلطة عليه، وذلك بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته، وأمره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زي العمل، ثم باغته بهتك عرضه.