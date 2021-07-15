خطاب شكر للفريق مميش من سفير اليابان لدوره بإنهاء أزمة «إيفرجيفن»

تلقي الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات البحرية، خطاب شكر من السفير «نوكي ماساكي»، سفير اليابان بالقاهرة والمفوض لدى جمهورية مصر العربية، لجهوده في إتمام تسوية الافراج عن السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس.

وقال سفير اليابان، في خطابه، إن الفريق مميش كان داعماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، وعمل علي حل أزمة السفينة «إيفرجيفن».

وتابع السفير: «حضرت مراسم توقيع اتفاقية التسوية لمتابعة استئناف تحرك السفينة مرة أخرى، بعد أكثر من 100 يوم منذ جنوحها، بعد التوصل إلى نتائج مرضية في المفاوضات بين (شوي كايزن)، مالك السفينة البنمية، وهيئة قناة السويس».

وقال السفير «ماساكي» إن اليابان أسهمت في تنمية قناة السويس منذ عام 1950، في مشروعات متعددة، أهمها توسعة المجرى الملاحي للقناة، وبناء كوبري السلام، مشيراً إلى أن قناة السويس هي محور النقل البحري لربطها بين منطقتي المحيط الهندي والهادئ، والبحرين المتوسط والأحمر.

وأكد السفير الياباني علي أن بلاده مستمرة في التعاون مع مصر وهيئة قناة السويس، لاستقرار وازدهار المنطقة.

وتحركت السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، يوم الأربعاء الماضي، من منطقة البحيرات إلى وجهتها لميناء روتردام في هولندا، بكامل حمولتها، بعد التوصل إلى اتفاق مع هيئة قناة السويس لم يعلن عن تفاصيله المالية.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن حصول الهيئة على الدفعة الأولى من التعويض المالي، على أن يسدد باقي المبلغ خلال الشهر الحالي، كما شمل الاتفاق تسلم قناة السويس قاطرة بقوة شد 75 طناً، ضمن المكتسبات التي تحصل عليها الهيئة.