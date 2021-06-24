أسامة ربيع: الكراكة «مهاب مميش» تنضم للعمل بقناة السويس خلال 3 أسابيع

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الكراكة مهاب مميش واحدة من أحدث الكراكات في الشرق الأوسط، ويبلغ طولها 147 مترا، وتعمل في أعماق تتراوح بين 8 أمتار إلى 35 مترا، ويمكنها العمل في القاع الصخري، وهو ما لم يكن متوفرا ومتاحا في القناة من قبل، متوقعًا أن تنخرط في العمل خلال 3 أسابيع.

وأضاف «ربيع» في لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر على ظهر الكراكة الأكبر في الشرق الأوسط «مهاب مميش»، خلال حلقة اليوم من برنامج «يحدث في مصر»، الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «يتم اختبار الكراكة على أرض الواقع للتأكد من عمل المعدات والمواتير، وذلك في أكثر من مكان، ونعتمد نتائج هذه الاختبارات».

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن خطة تطوير القناة كان معدا لها التطبيق في عام 2023، ولكن تم التعجيل بها لتقليل المخاطر، مشددًا على أن القناة تقدم خدمات مميزة لعملائها، وبالتالي فإنها حرصت على تطوير أسطول معداتها.

وفي وقت سابق، صرح الفريق أسامة ربيع بأن الكراكة «مهاب مميش» تتميز بمواصفات فنية متقدمة تضعها في الفئة الأولى عالميًا بين مثيلاتها.

ولفت إلى أن الكراكة جرى تزويدها بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان، وفقا لأحدث معايير الإشراف والتصنيف الدولي، كما أنها تمتلك قدرة فائقة على التكريك بمختلف أنواع التربة، بما في هذا التربة الصخرية، وبما يناسب متطلبات الصيانة الدولية بقناة السويس ويوفر لخزينة الدولة نفقات باهظة بالعملة الأجنبية.