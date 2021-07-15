تحرير محضري غش بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة في الوادي الجديد

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، إن غرفة العمليات بديوان عام المديرية، تلقت بلاغًا من أحد رؤساء اللجان بالمحافظة بتحرير محضري غش لطالبين بأحد لجان امتحانات الثانوية العامة، أثناء أداء امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

وأشار وكيل الوزراة أنه تم تحرير محضرين بالواقعتين، وإحالتهما للتحقيق العاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأكد «حسن» أن الامتحانات تسير بشكل هادئ وطبيعي، دون أي مشكلات؛ وفقا لإجراءات تأمينية مشددة، عدا حالتين الغش التي تم ضبطهما.