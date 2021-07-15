رئيس التحرير

محمود مسلم

تحرير محضري غش بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة في الوادي الجديد

كتب:

رجب آدم
04:20 م | الخميس 15 يوليو 2021
امتحان الجغرافيا

امتحان الجغرافيا

قال الدكتور  جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، إن غرفة العمليات بديوان عام المديرية، تلقت بلاغًا من أحد رؤساء اللجان بالمحافظة بتحرير محضري غش لطالبين بأحد لجان امتحانات الثانوية العامة، أثناء أداء امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

وأشار وكيل الوزراة أنه تم تحرير محضرين بالواقعتين، وإحالتهما للتحقيق العاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأكد «حسن» أن الامتحانات تسير بشكل هادئ وطبيعي، دون أي مشكلات؛ وفقا لإجراءات تأمينية مشددة، عدا حالتين الغش التي تم ضبطهما.

اقرأ المزيد:

239 درجة الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في الوادي الجديد

تغيير مواعيد العمل في الوادي الجديد بسبب الطقس

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة الوادي الجديد

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «تعمير الوادي الجديد» لمتابعة مشروعات حياة كريمة

«هنجملها».. مبادرة لزراعة 3200 شجرة في الوادي الجديد