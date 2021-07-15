مونتير فيلم «مش أنا» يكشف كواليس المشاهد المحذوفة لحلا شيحة: كتير أوي

رد لاذع من الفنان تامر حسني على الرسالة النارية التي وجهتها له الفنانة حلا شيحة، خلال الساعات القليلة الماضية، وهاجمته خلالها، اعتراضا على ظهورها بين أحضانه في كليب أغنية «بحبك»، من فيلم «مش أنا» التي شاركت في بطولته.

رسالة حلا شيحة لتامر حسني

ودونت حلا شيحة خلال منشورها، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم، وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده إنه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي إنه حيحترم رغبتي.. إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح».

رد تامر حسني على حلا شيحة، في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، كشف عن أنه كانت هناك العديد من المشاهد التي تم حذفها من العمل بناء على رغبة الأخيرة، وأنه وفريق العمل احترموا رغبتها حتى النهاية، قائلا: «للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست وأشركتي الجمهور الكريم معانا بدال ما كنتي تكلميني شخصيا و نتناقش بيني و بينك، فا أنا مضطر أرد هنا برضو، أولا أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش أصلا يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقة اني إحترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانيه طلبتيها وشيلتها بالفعل شكرتيني عليها ولو حابة تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة».

مشاهد مش مخجلة وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف المونتير عمرو عاكف، عن طبيعة المشاهد التي تم حذفها والمشار إليها من قبل الفنان تامر حسني.

وقال «عاكف»: «بالفعل حذفنا مشاهد كتيرة جدا من الفيلم بناء على رغبة الفنانة حلا شيحة، وكلها كانت مشاهد عادية ومفيهاش أمر مخجل أو مسئ، بس حذفناها بناء على طلبها».

أما عن علاقته بالفنان تامر حسني، قال عمرو عاكف: «تامر شخص محترم جدا ومعروف عنه إنه ابن بلد، ومش بييجي على حد ولا بيخلف وعوده معاه».