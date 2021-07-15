شروط التقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لعام 2021

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، للعام الدراسي المقبل 2021/2022.

وحددت التربية والتعليم، موعد إجراء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ابتداءً من الأحد 15 أغسطس المقبل وحتى الأربعاء 18 من نفس الشهر، على أن يُخطر الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة، بعد انتهاء فترة التقدم بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022، في 19 محافظة على مستوى الجمهورية، على أن يتم فتح باب التقدم إلكترونيًا، بداية من الأحد الموافق 18 يوليو الجاري وحتى الأحد الموافق 1 أغسطس المقبل، ومؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» شروط التقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022، المحافظات المتاح التقديم بها، رابط التقديم، موعد التقديم، وفقًا لما أعلنته التربية والتعليم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التعليم على مدار الساعة.

شروط التقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022، كالتالي:

ـ أن يكون المتقدم حاصًلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

1ـ أن يحصل الطالب على مجموع درجات «274.5» درجة فأكثر بنسبة تعادل «98%» من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد، هي «اللغة الإنجليزية، الرياضيات والعلوم».

2ـ أن يكون مجموع درجات الطالب «266» درجة فأكثر بنسبة تعادل «95%» من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد، هي «اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم».

المستندات المطلوبة للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022

وحددت التربية والتعليم المستندات المطلوبة للتقديم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022، مشيرة إلى أن عملية التقديم تكون إلكترونية، من خلال الدخول على الرابط الخاص بالتقديم من هنا، ثم طباعة استمارة التقديم، والتوقيع عليها من قبل ولي الأمر، ثم تقديمها، إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار، مع إرفاق المستندات الآتية:

ـ عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم.

ـ تقديم صورة طبق الأصل من مستند الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

ـ تقديم صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة.

ـ إرفاق إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد.

ونوهت «التعليم» بأن الإدارات التعليمية، ستقوم باستلام المستندات المطلوبة بعد مراجعتها بدقة، والتأكد من استيفاء الطالب لشروط التقدم، ثم تجميعها وتسليمها إلى إدارة شئون الطلاب بالمديريات.

المحافظات المتاحة للتقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022

ـ الجيزة.

ـ القاهرة.

ـ الإسكندرية.

ـ كفر الشيخ.

ـ الدقهلية.

ـ الإسماعيلية.

ـ البحر الأحمر.

ـ أسيوط.

ـ الأقصر.

ـ الفيوم.

ـ الغربية.

ـ العبور.

ـ الشرقية.

ـ بني سويف.

ـ قنا.

ـ المنيا.

- سوهاج.

- سرس الليان بالمنوفية.

- مدينة السادات بالمنوفية.