مواصفات امتحانات مدارس المتفوقين: طبيعة الأسئلة «مش هتتغير»

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع التفاصيل المتعلقة بامتحانات (STEM) بالصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2020- 2021، لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، موضحة أنَّ مدارس Stem لها طبيعة خاصة في العملية التعليمية.

ترصد «الوطن» في الصفوف التالية أبرز النقاط حول امتحانات مدارس المتفوقين:

1- مدارس المتفوقين لها طبيعة خاصة في التعليم.

2- ستظل امتحانات مدارس المتفوقين كما كانت في الأعوام السابقة.

3- لا تنطبق القرارات الخاصة بامتحانات صفوف النقل التي كشف عنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مدارس المتفويقن.

4- تعقد الامتحانات إلكترونياً دون تغيير في طبيعة الأسئلة.

5- وجود بريد إلكتروني يتيح للطلاب تقديم الشكاوى التي قد تحدث في أثناء الامتحانات.

جدير بالذكر، أنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأت التنسيق مع مختلفة المديريات التعليمية في كل محافظات الجمهورية، للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب سنوات النقل، بتعقيم اللجان الامتحانية، وتطهيرهاً جيداً.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن كل التفاصيل المتعلقة بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وسط مجموعة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنَّ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالى، سيبدأ يوم السبت الموافق 13 مارس المقبل، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، بعد أن تم تأجيلها منذ يناير الماضي بسبب ذروة فيروس كورونا.

وفي سياق منفصل كشفت وزارة التربية والتعليم الفني، عن أهم ضوابط النجاح في امتحانات الهوية القومية للعام الدراسي 2020- 2021، والتي تمثلت في عقد امتحان مجمع في مادتي (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية) بنفس توقيت امتحان الفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية، بالإضافة إلى بقية مواد الهوية القومية كالتربية الدينية والتربية القومية ستعقد امتحاناتها في نهاية الفصل الدراسي الثاني مع باقي الطلاب.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى عقد امتحانات النقل لجميع مراحل التعليم المختلفة في 27 فبراير الحالي، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.