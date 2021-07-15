إصابة 4 بينهم طفل في انقلاب ملاكي على الطريق الدولي بجنوب سيناء

أصيب 4 أشخاص، بينهم طفل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء، قبل قليل، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، اليوم الخميس، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم «6429 د و ف»، على الطريق الدولي الجديد، قبل «كارتة أبورديس»، بالقرب من مدخل «العرايشية».

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: «كرولس مينا سعد»، 11 سنة، بسحجات وكدمات بأنحاء الجسم، و«إيڤون سعد بغدادي»، 35 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«سامية بغدادي حنا»، 65 سنة، بجرح قطعي في الجبهة بطول 6 سنتيمترات واشتباه كسر بالذراع الأيمن، و«مينا سعد إبراهيم»، 42 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات، وتبين أن جميع المصابين من مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج اللازم، وتم إخلاء الطريق ورفع أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.