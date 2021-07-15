إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بشرم الشيخ

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الخميس، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تولت نقل المصابين إلى المستشفى الدولي، وإبلاغ الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل رقم «ط ج أ 7123»، على أحد الطرق الرئيسية بمدينة شرم الشيخ، أمام أحد الفنادق في شارع «الدولفين» بمنطقة «الغرقانة».

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «ضياء رمضان عبده حسين»، 44 سنة، من محافظة الشرقية، بجرح قطعي بالأذن اليمنى، و«أحمد ممدوح أحمد»، 38 سنة، من القاهرة، بجرح قطعي بالقدم اليسرى، و«عمرو أحمد ممدوح»، 3 سنوات، بسحجات وكدمات في الرأس والوجه.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج اللازم، وتم إخلاء الطريق ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.