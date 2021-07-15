«التخطيط»: مفيش دولة في العالم بتسعى لتطوير كل قراها في 3 أعوام فقط

قال الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط، إن كل أجهزة الدولة المصرية تتعاون في إطار من التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنجاح المشروع القومي لتطوير الريف المصري، موضحًا: «لأول مرة نشهد هذا النوع من التنسيق أو التكامل بين كل أجهزة الدولة، وضربت المبادرة المثل في تعاون الدولة بأنظمة التخطيط والمتابعة».

وأضاف «حلمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، من تقديم الإعلامية دينا عصمت: «مفيش دولة في العالم بتخطط لتطوير كل القرى والريف في 3 سنين، وبهذا الحجم الكبير جدا من الاستثمارات»، مشددًا على أن الأسلوب الذي تنفذ به كل المشروعات التي تنفذها الدولة في «حياة كريمة» يراعي معايير الاستدامة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية.

وتابع مساعد وزيرة التخطيط: «ننفذ مشروعات صرف صحي ونعمل بمحطات المعالجة الثنائية والثلاثية، أي أننا نرغب في إعادة تدوير المياه، وبالتالي فإننا نعظم الاستفادة من المخلفات»، موضحًا أن المبادرة تراعي البعد الصحي في التنفيذ بشكل كبير جدا، أي أن كل المشروعات تنفذ وفقا لأحدث التقنيات العالمية التي تراعي صحة الإنسان والمعايير البيئية بشكل دقيق جدا، على غرار مشروع تبطين الترع الذي يستهدف توفير المياه وتحسين الإنتاجية الزراعية وتوفير فرص العمل.

وتطرق أيضًا إلى مشروع الري الحديث لتحسين الإنتاجية الزراعية وتوفير المياه، مؤكدًا أن كل المشروعات التي تنفذها الدولة تعتمد على الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى التشغيل المستدام والصيانة بشكل مستمر.