نقيب الأشراف عن «حياة كريمة»: لم تحدث في العصر الحديث

قال السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، إن مبادرة حياة كريمة ستسعى لتوفير ظروف معيشية ملائمة لتنمية الإنسان، انطلاقا من استراتيجية الرئيس السيسي لبناء الإنسان المصري.

وأضاف نقيب الأشراف، في بيان له، أن المبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس مدى اهتمامه بالقرى والنجوع والفئات الأكثر احتياجا، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.

وشدد السيد محمود الشريف، على أن المبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تحدث في العصر الحديث، وترسخ لقيم التكافل والتراحم، وتحث على تزكية النفس، وتهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة.

المشروع القومي لتطوير الريف

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيؤدي إلى تغيير وجه القرى المستهدفة تماما.

ودعى نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.

وتنطلق اليوم الخميس، احتفالية انطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري.

حياة كريمة

وأعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، انعقاد هذه الاحتفالية بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن في قرى ومراكز المبادرة.

وتنطلق الاحتفالية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والوزراء، إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية للاحتفال بانطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.

وأطلق الرئيس «عبد الفتاح السيسي» مبادرة «حياة كريمة» في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.