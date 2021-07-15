هل تختفي القطط يوم عيد الأضحى؟.. شيخ بالأوقاف: مجرد خرافات

أساطير وروايات تغزوها حكايات يتداولها المواطنون جيلا بعد جيل عن طقوس عيد الأضحى المبارك كل عام، ولعل أبرز ما يتم الحديث عنه هو البحث عن إجابة سؤال هل تختفي القطط يوم عيد الأضحى؟ وأين تذهب؟، السؤال الذي رد الشيخ حسام الدين محمد، المفتش بوزارة الأوقاف، عليه قائلًا: «لم يرد في السنة النبوية أو التفسير للقرآن الكريم هذه الرواية، ما يثار في هذا الشأن ماهو إلا حكايات وأساطير خرافية لا أساس لها من الواقع ولا تمت الحقيقة بصلة».

وأضاف حسام الدين في تصريحات لـ«الوطن»، أنه خلال عيد الأضحى المبارك لا توجد أي مظاهر لاختفاء القطط أو الكلاب من الشوارع و المنازل، قائلا: «بالعكس خلال عيد الأضحى المبارك نجد انتشارل للقطط والكلاب في كل مكان والشوارع نظرا لكثرة الذبائح والأضحيات ومحاولتها الهجوم والأكل طوال فترة ايام العيد».

ومن جانبه قال الدكتور محمد الصادق الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن موعد عيد الأضحي في مصر 2021 سيكون الثلاثاء المقبل الموافق 20 يوليو الجاري، لافتا إلى أن موعد وقفة عرفات 2021 ستكون الإثنين المقبل الموافق 19 يوليو الجاري وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن استطلاع رؤية شهر ذي الحجة في مختلف البلدان العربية والإسلامية و غيرها أشارت إلي أن يوم الثلاثاء المقبل 20 يوليو سيكون موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك.