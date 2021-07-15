البورصة: إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو 6 أيام

أعلنت البورصة، أن الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو إلى يوم السبت 24 يوليو 2021، إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى 23 يوليو.

وقالت البورصة، في بيان لها اليوم، أنه سوف يستأنف العمل بالبورصة المصرية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تباين، واستهل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» التعاملات على تراجع إلى مستوى 10575.58 نقطة، بخسائر 0.3% نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 1.3%، عند مستوى 2453.23 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.9%، بالغاً مستوى 3410.36 نقطة.

وصعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.7%، إلى مستوى 2213.54 نقطة، بينما بلغت قيم التداولات 858.8 مليار جنيه، من خلال التداول على 237.58 مليون سهم، من خلال تنفيذ 29.984 ألف صفقة.