محافظ بني سويف يسلم مساعدات زواج لـ25 فتاة يتيمة بمناسبة عيد الأضحى

سلًم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مساعدات مادية مقدمة من جمعية الأورمان لعدد 25 فتاة من الفتيات الأيتام، بقيمة إجمالية تزيد عن 187 ألف جنيه، للمساعدة في شراء مستلزمات الزواج من أجهزة العرائس للفتيات المقبلات على الزواج، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضمن خطة الجمعية الخاصة بالنشاط الشهري لزواج اليتيمات.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان بديوان عام المحافظة، وفي حضور اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، وإحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإمام أحمد، مدير مشروعات الجمعية ببني سويف، وعدد من أهالي وذوي المستفيدات.

وهنأ المحافظ الفتيات بمناسبة قرب الزفاف وبحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لهن التوفيق والسعادة في حياتهن المقبلة.

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته للمشاركة هذه الفعالية الطيبة التي تتزامن مع أيام مباركة، ومشيدا بجمعية الأورمان باعتبارها نموذجا رائدا في مجال العمل الأهلي والخيري بكافة محافظات مصر في العديد من المجالات الخدمية والتنموية، وبصماتها الواضحة في مجال تقديم الرعاية وتوفير الدعم المادي والحماية الاجتماعية والصحية للفئات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إمام أحمد، مدير مشروعات الجمعية ببني سويف، إلى أن المساهمات تأتي في إطار المساعدة في شراء مستلزمات الزواج من أجهزة العرائس للفتيات المقبلات على الزواج، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضمن خطة الجمعية الخاصة بالنشاط الشهري لزواج اليتيمات.