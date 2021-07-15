وجبات المدارس: توجيه رئاسي بتطويرها لتقدم قيمة غذائية عالية للطلاب

يبدو أن الطلاب على موعد مع تطوير وتحسين نوعي في مستويات «وجبات المدارس» خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على توفير وجبة تتمتع بقيمة غذائية مرتفعة لطلاب المدارس.

واجتمع رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع 4 وزراء، هم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بحضور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء وليد أبو المجد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

تطوير وجبات المدارس لتقدم قيمة غذائية عالية

وشدد رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بالمسؤولية اليوم، على اعتبار ملف «تطوير منظومة التغذية المدرسية»، أحد الملفات الهامة على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، موجهاً بعمل الجهات الحكومية سوياً، والتنسيق المشترك فيما بينهم حتى يتم نشر منظومة وجبات المدارس بأفضل النماذج المتبعة.

ووجه «مدبولي»، الوزراء والمسؤولين بإعداد تصور شامل عن نوعيات الأغذية التي ستقدم للطلاب في «وجبات المدارس».

وضع معايير لتحديد طلاب وجبات المدارس

كما طالب رئيس مجلس الوزراء بتحديد المعايير التي سيتم اختيار الطلاب المستهدفين لأخذ «الوجبات المدرسية» بناءًا عليها.

مواجهة أمراض سوء التغذية لدى طلاب المدارس

ولفت إلى وجود بيانات لدى وزارة الصحة والسكان عن الطلاب، عبر الفحص الذي أجرته للطلاب للكشف عن الأمراض ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن «سوء التغذية» لدى الطلاب، ومنها الأنيميا والسمنة والتقزم.

وعرض المسؤولون، خلال الاجتماع، المكونات والوجبات التي تقدم بمنظومة «التغذية المدرسية» في الوضع الراهن سواء بالمدارس التابعة لوزارة التعليم، أو المعاهد الأزهرية، مع تقديم مقترحات لتطوير الوجبة، لتضم «عناصر غذائية أساسية».

وتطرقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، إلى مجهودات وزارة الصحة لدعم تغذية الأطفال، وتحديداً ضمن الشريحة العمرية من 4 إلى 10 أعوام، بهدف مواجهة «سوء التغذية».