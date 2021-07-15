من «حكاية شعب» لـ«يا محروسة».. نسمة محجوب تتألق في المؤتمرات الرئاسية

«يا محروسة».. تلك الكلمة الوجيزة الحاملة العديد من المعاني الوطنية، التي تغنت بها المطربة نسمة محجوب، كانت انطلاقة فاعليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والمقام باستاد القاهرة.

كلمات الأغنية التي رددتها «محجوب»: «يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليكي أمين ومن فوق السما السابعة حاميكي رب العالمين»، سبق أن ظهرت في شكل إعلان لوزارة الإسكان احتفالا بـ30 يونيو، بعد أن كانت طرحت من قبل في فيلم «الكنز» عام 2017.

ولم تكن تلك المشاركة الأولى للفنانة نسمة محجوب بالمؤتمرات الرئاسية، حيث سبق أن ظهرت في فعاليات نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أبريل الماضي.

ووقتها شاركت «محجوب» بأغنية «حكاية شعب»، ووقتها روت العديد من كواليس الإعداد للأغنية: «مشوفتش ولا عرفت ضخامة العمل إلا لما اشتركت فيه، وكنا في البروفات الأخيرة شوفت أد إيه الناس بتركز على كل تفصيلة وكل حركة وكل ثانية عشان الموكب يبقى ماشي مع المزيكا».

وتقام فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة في استاد القاهرة، للاحتفال بإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة آلاف المواطنين الذين يمثلون كل طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلامين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية.