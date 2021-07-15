عاجل.. حريق ضخم بمجمع الصوامع في ميناء غرب بورسعيد

نشب حريق ضخم في مجمع الصوامع بميناء غرب بورسعيد مساء اليوم، وتجري السيطرة عليه من قبل رجال الإطفاء والحماية المدنية.

وأعلن مصدر مسؤول بإدارة الحماية المدنية والإطفاء أنه تم إرسال 3 سيارات ويجري إرسال سيارات أخرى للسيطرة على الحريق.

من جانب آخر انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لاحتمال وجود مصابين وأعلنت مستشفيات بورسعيد حالة الطوارئ لاستقبال أي مصابين من الحادث.

كان اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق ضخم داخل الصوامع التي يخزن بها الغلال التي يتم استيرادها وتصديرها داخل ميناء غرب بورسعيد.

وأكد مصدر مسؤول بميناء غرب بورسعيد أنه لم يتم معرفة أسباب الحريق ولكن حجم الخسائر الأولية يحتمل أن يكون كبيرًا.