عاجل.. إخماد حريق ضخم بسيارة مواد بترولية داخل «بنزينة» بالمنوفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب في سيارة مواد بترولية داخل محطة وقود «بنزينة» بقرية فيشا الصغرى بمركز الباجور، بعد الدفع بـ6 سيارات إطفاء، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

مدير أمن المنوفية يصل موقع حريق «بنزينة الباجور»

ووصل اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، منذ قليل، إلى مكان الحريق في قرية فيشا الصغرى؛ للاطمئنان على جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، ومتابعة موقف الحريق ميدانيًا.

مصادر أمنية عن حريق «بنزينة الباجور»: جارِ التحقيق

وأكدت مصادر أمنية، أن الحريق لم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح، أو إصابات بين المواطنين، وجار تحرير محضر بالواقعة، ومعرفة ملابسات ما حدث من خلال تحقيقات المباحث، وسؤال سائق السيارة وشهود العيان.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بنشوب حريق هائل في سيارة نقل مواد بترولية داخل «بنزينة» في قرية فيشا الصغرى بمركز الباجور، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، ولم تحدث أي خسائر بين المواطنين.

تجمع المئات من أهالي فيشا الصغرى لمتابعة حريق «البنزينة»

وتجمع المئات من أهالي قرية فيشا الصغرى بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، في محيط حريق «البنزينة»، للمساعدة في إطفاء الحريق، كما أبلغوا قوات الشرطة والحماية المدنية، الذين انتقلا على الفور إلى مكان الواقعة، وتمت السيطر على الحريق.