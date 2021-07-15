معلومات عن نانسي نور مقدمة مؤتمر حياة كريمة في استاد القاهرة

بدأ منذ قليل، احتفال المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»، على استاد القاهرة الدولي، حيث توافد آلاف المواطنين المشاركين باحتفالية المبادرة الرئاسية، التي يرأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزارء، بجانب حضورعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال، وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية، وجاءت الكلمات الأولى بصوت الإعلامية نانسي نور، التي تساءل البعض عن هويتها وتاريخها المهني.

معلومات عن المذيعة نانسي نور

واختار القائمون على المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الإعلامية نانسي نور لتقديم الحفل، نظرا لبراعتها وتألقها الإعلامي خلال الفترة الماضية في عدد من اللقاءات على القناة الإخبارية المصرية الأولى.

وتعد نانسي مذيعة مصرية تخرجت في كلية إعلام القاهرة، وبدأت مشوارها الإعلامى بداية عام 2013 عبر قناة «روتانا مصرية»، من خلال برنامج «عز الشباب»، قبل أن تنضم بعد ذلك إلى قناة «CBC إكسترا»، وأضحت من أهم مذيعات النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية على القناة، ومن أشهر البرامج التي قدمتها «هذا الصباح».

وشاركت الإعلامية نانسي نور في تقديم برنامج «ما وراء الحدث»، وشاركت في عدد محدود من حلقات برنامج «هنا العاصمة»، قبل أن تصاب بفيروس كورونا بداية يناير من العام الجاري ولكنها تعافت بعد ما يقرب من 16 يوما من العزل.

وصول الرئيس السيسي استاد القاهرة لحضور مؤتمر «حياة كريمة»

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل استاد القاهرة، لحضور فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، الذي يبثه عدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس.

وظهر باللقطات التي رصدتها كاميرا «الوطن»، تواجد آلاف المواطنين قبل وقت قصير من انطلاق الاحتفالية، التي تشهد الاحتفال بإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وتتضمن الأجندة الخاصة بالفعالية، عدد من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح المبادرة الرئاسية، وبدايتها، وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية، بجانب العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.