«يا محروسة».. أولى أغنيات مؤتمر حياة كريمة في استاد القاهرة بصوت نسمة محجوب

«يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليكي أمين ومن فوق السما السابعة حاميكي رب العالمين»، بدأت المطربة نسمة محجوب، أولى أغنيات المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتألقت في غنائها في استاد القاهرة وهي مرتدية ملابس مستوحاة من التراث المصري القديم.

وأغنية «يا محروسة»، غنتها المطربة نسمة محجوب، في فيلم الكنز، المعروض في عام 2017، للفنان محمد رمضان، ولاقت نجاحًا كبيرًا وقتها، وأعيدت مرة أخرى للأسماع في شكل إعلان لوزارة الإسكان احتفالا بـ30 يونيو.

المؤتمر الأول لحياة كريمة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، استاد القاهرة، لحضور فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، الذي يبثه عدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس.

كما عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية في كلمته التي ألقها في المؤتمر.

ورصدت كاميرا «الوطن»، تواجد آلاف المواطنين قبل وقت قصير من انطلاق الاحتفالية، التي تشهد الاحتفال بإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وتتضمن الأجندة الخاصة بالفعالية، عدد من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح المبادرة الرئاسية، وبدايتها، وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية، بجانب العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.

مبادرة حياة كريمة

ومبادة «حياة كريمة» انطلقت كمبادرة رئاسية في يناير عام 2019، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة، وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا، في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.