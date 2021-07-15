مدبولي: استثمارات مشروعات «حياة كريمة» تتجاوز 700 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاستثمارات المقررة لمشروعات «حياة كريمة» تتجاوز الـ700 مليار جنيه، حيث بدأت أفكاره بأحلام شباب مصري، استجابت لها قيادة سياسية حكيمة، وأطلقته.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «الحكومة وضعت الخطة التنفيذية للمشروع، وسينفذ بأيادٍ وسواعد مصرية، وجميع المواد المستخدمة جرى تصنيعها في مصر، وفي النهاية هو تمويل مصري خالص».