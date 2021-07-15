رئيس التحرير

محمود مسلم

مدبولي: استثمارات مشروعات «حياة كريمة» تتجاوز 700 مليار جنيه

كتب:

شريف سليمان
08:06 م | الخميس 15 يوليو 2021
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاستثمارات المقررة لمشروعات «حياة كريمة» تتجاوز الـ700 مليار جنيه، حيث بدأت أفكاره بأحلام شباب مصري، استجابت لها قيادة سياسية حكيمة، وأطلقته.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «الحكومة وضعت الخطة التنفيذية للمشروع، وسينفذ بأيادٍ وسواعد مصرية، وجميع المواد المستخدمة جرى تصنيعها في مصر، وفي النهاية هو تمويل مصري خالص».

اقرأ المزيد:

مصطفى مدبولي: «حياة كريمة» أكبر مشروع تنفذه دولة خلال العصر الحديث

مدبولي يصدر قرارا بإخراج 113 فدانا و5 قراريط من عداد الأراضي الأثرية

مدبولي: توفير السلع الاستهلاكية والوقود خلال إجازة عيد الأضحى

عاجل.. مدبولي يوجه بالاهتمام بالشواطئ ومنع استغلال المواطنين في العيد

عاجل.. بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي

«مدبولي»: تكليفات مشددة من الرئيس بالالتزام بجداول تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تطوير وتحويل مدارس فنية لـ«تكنولوجية تطبيقية»

«مدبولي» يشهد الانتهاء من المرحلة الأولى لـ«آي سيتي القاهرة الجديدة»