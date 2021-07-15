هيثم الحاج علي: 4 ملايين زيارة للموقع الصحفي لمعرض الكتاب خلال أسبوعين

أثنى الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، على أداء الفريق الصحفي للموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى عملهم في دورة استثنائية مر بها الجميع.

ونوه رئيس هيئة الكتاب في بيان له، مساء اليوم الخميس، إلى وصول عدد مرات زيارة الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى 4 ملايين و220 ألف زيارة، منذ انطلاقه وحتى السادسة من مساء اليوم الأخير للمعرض، بمعدل استهلاك للبيانات وصل إلى 96 جيجا تقريبًا، موجها التحية لرئيس التحرير الكاتب الصحفي زين العابدين خيري شلبي وفريق العمل.

وأطلقت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، موقعها الرسمي للتغطية الصحفية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين، بعد تطويره وتحديثه، ليلائم احتياجات وطبيعة الدورة الجديدة.

واهتم الموقع هذا العام بمتابعة المعرض بما يخدم حضور الناشرين والجمهور، بعد تقليص الأنشطة ورقمنتها، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا.

وأتاح الموقع على عنوانه «www.gbookfair.com» كل اللقاءات والحوارات التي عقدت مع عدد كبير من الكتاب والمفكرين والناشرين والشخصيات العامة، ونشر كل الأخبار والبيانات الصحفية والمعلومات الداعمة للناشرين وزوار المعرض هذا العام، بمشاركة مجموعة عمل مختصة بالتغطية الإخبارية الإلكترونية، بجانب إتاحة جميع الفعاليات الافتراضية للبرنامج الثقافي بمجرد بثها على المنصة الإلكترونية للمعرض.

وكانت الهيئة، أطلقت الموقع الخاص بالمعرض خلال دورة اليوبيل الذهبي في يناير 2019 ، بعد أن تم إهداؤه من قبل أحمد فتحي هلال لهيئة الكتاب، بإشراف تحريري للكاتب الصحفي حسين متولي، وباشر عملية تغطية فعاليات المعرض أيضًا خلال الدورة السابقة إلكترونيًا، بالتوازي مع مجلة المعرض التي ترأس تحريرها وقتئذ زين العابدين خيري.

وجاءت فعاليات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 30 يونيو الجاري، وحتى 15 من نفس الشهر، وسط حضور جماهيري كبير مع تقليص الأعداد المسموح بدخولها، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة.