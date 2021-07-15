معلومات عن «سكن كريم» التي تحدث عنها «مدبولي»: أنقذت الأسر الفقيرة

انطلقت فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، داخل استاد القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار مسؤولي الدولة، لعرض الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في العام 2019.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الإنجازات التي حققتها المبادرة أمام السيد الرئيس، كان أبرزها مبادرة «سكن كريم».

وذكر «مدبولي» في كلمته، أن المبادرة تستهدف تأهيل البيوت غير اللائقة للمواطنين، كما أنه يتم التوسع رأسيا من أجل إتاحة أكبر عدد من الوحدات السكنية.

ويرصد «الوطن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مبادرة «سكن كريم» التي تُنفذ بالتوازي مع «حياة كريمة»، وفق موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

معلومات عن مبادرة «سكن كريم»:

- مبادرة أطلقتها وزارة التضامن، في نوفمبر 2017، لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الفقيرة وفي مقدمتهم الذين يتلقون معاش «تكافل وكرامة».

- تهدف المبادرة إلى التحسين المستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة، وبصفة خاصة أسر «تكافل وكرامة»، وأيضًا تحسين البنية التحتية لمنازلهم وتركيب وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب وإنشاء أسقف وتأهيل المنازل، وذلك بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المستهدفة.

- يتم اختيار المنازل بحسب، القرى الأكثر فقرًا طبقًا لخرائط الفقر (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)، وأيضًا القرى التي بها شبكات عمومية لمياه الشرب وللصرف الصحي، وأيضًا المساكن المسجلة في قاعدة بيانات برنامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي».

- تُعتبر وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنظمة للمبادرة، بالاشتراك مع عدد من الجهات الحكومية وأيضًا المؤسسات الاجتماعية.

- تم تنفيذ تدخلات لعدد من الأسر في عدد من المحافظات، منها المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.

- بلغ إجمالي عدد الأسر التي تم أو جارِ تنفيذ الخدمات المستهدفة لها، من تمويل البرنامج والمصادر الأخرى المساندة في القرى الأكثر احتياجًا في المحافظات الخمس المستهدفة بالمرحلة الأولى من البرنامج حتى تاريخه، حوالي 58000 أسرة في أكثر من 200 قرية.

- أتاحت المشروعات المنفذة حتى الآن أكثر من مليون يومية عمل.