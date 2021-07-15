الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا.. نسبة الرطوبة تصل لـ88%

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، من حالة الطقس غدا، حيث تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على غالبية الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على كل الأنحاء، موضحة أن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ارتفاع نسب الرطوبة لتزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

نسب الرطوبة تصل إلى 88%

وأوضحت الهيئة أن نسبة الرطوبة تصل لـ88% على السواحل الشمالية، فيما تصل نسبة الرطوبة العظمى على القاهرة إلى 73%، وعلى شمال الصعيد تسجل نسبة الرطوبة العظمى 38 مئوية، أما على جنوب الصعيد فتسجل العظمى 20%.

درجات الحرارة المتوقعة غداً على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 39 25

الإسكندرية 33 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 23

مطروح 31 22

السلوم 32 23

سيوة 37 23

بورسعيد 33 26

دمياط 33 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 25

العريش 34 25

رفح 32 24

رأس سدر 40 26

نخل 39 20

نويبع 40 28

طابا 36 24

كاترين 33 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 39 24

بني سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 40 25

سوهاج 40 25

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

إدفو 42 28

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28.