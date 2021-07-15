حالة الطقس اليوم الخميس 15-7-2021.. ارتفاع نسبة الرطوبة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021، ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ارتفاع نسب الرطوبة لتزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

حالة الطقس اليوم في مصر

ومن المتوقع أن يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وستكون حالة البحر المتوسط، معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 22

السلوم 32 23

سيوة 38 23

بورسعيد 34 26

دمياط 32 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 37 26

نخل 37 20

نويبع 38 28

طابا 36 24

كاترين 33 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 37 24

بني سويف 37 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 41 27

إدفو 41 28

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28.