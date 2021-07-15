تفاصيل حالة الطقس غدا وأول أيام عيد الأضحى

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد، عن حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى 2021، قائلة إنّه بدايةً من يوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ستنخفض درجات الحرارة قليلا، وتعود إلى معدلاتها الطبيعية، حيث ستصل العظمى بالقاهرة 37 و36 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

السواحل الشمالية من أفضل المناطق خلال العيد

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم الخميس، أنّ درجات الحرارة على السواحل الشمالية خلال أيام العيد من أفضل المناطق، إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 30 و31 درجة مئوية، لكن نسب الرطوبة في المقابل مرتفعة للغاية، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

درجة الحرارة المحسوسة غدا 41

وأوضحت أن طقس الغد يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بنحو درجتين لثلاث درجات، إذ من المتوقع أنّ تسجل العظمى على القاهرة ما بين 38 و39 درجة مئوية، لكن درجة الحرارة المحسوسة مع ارتفاع نسبة الرطوبة تسجل لـ41 درجة مئوية، في الفترة ما بين الظهر للعصر.

ارتفاع الحرارة يستمر حتى الإثنين

ولفتت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد، أن درجات الحرارة في السواحل الشمالية غدا تتراوح ما بين 32 و33 درجة مئوية، بينما جنوب الصعيد فتشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة، حيث تتراوح ما بين 44 و45 درجة مئوية، مطمأنة المواطنين بأنّ ارتفاع الغد مؤقت، حيث يستمر حتى الإثنين المقبل.

نصائح لتجنب ضربات الشمس

ونصحت بالتواجد تحت أشعة الشمس المباشرة على الشواطئ في فترات الصباح الباكر وفي فترة الغروب، وتجنب فترة الظهيرة «من 12 ظهرا لـ 3 عصرا»، حيث تكون الشمس عمودية وتسجل فيها أعلى درجات حرارة، ويفضل تجنبها لعدم الإصابة بضربات الشمس أو حروق الجلد.