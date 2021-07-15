ياسين الزغبي للرئيس: «لما انضميت للمبادرة شفت مصر من جديد»

قال ياسين الزغبي، أحد المشاركين بمبادرة «حياة كريمة»، موجها حديثه للرئيس قائلا: «أنا وقفت قدام حضرتك من 4 سنين، وحضرتك كرمتني بعد شقاء، واليوم ده أنا فاكره كويس جدًا، وهيفضل معلم فيا دايما، لأنه لو كان عندي عزيمة وقدرة إني أجري 10 سنين قدام، فبعد اليوم ده بقيوا 1000 سنة مثلا على الأقل، وأنا بشكر حضرتك على الفرصة دي جدًا».

وأضاف «الزغبي»، في كلمة خلال فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عندما كان لديه 17 سنة، زار كل محافظات مصر بدراجته، وكان يعتقد أنه رأى مصر جيدًا، ولكنه عندما انضم إلى مبادرة حياة كريمة «شوفت مصر من جديد».

وتابع: «أنا عرفت فعلا لية بيقولوا على المصري أصيل وجدع، لكن أنا برضو عرفت أهم صفة فينا كمصريين، وهو حب الخير، واتعلمت إن حب الخير دائرة، يبدأ عندك ثم يرجعلك تاني، وشكرًا يا مصريين على الدرس ده، وعرفت إننا مصريين نتحدى الصعاب بالأمل ونتحد تحت الحلم الجديد وهو الجمهورية، وهذه هي أول خطوة لكي نعيش جميعًا حياة كريمة».