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محمود مسلم

السيسي: مصر مارست أقصى درجات الحكمة ولدينا القوة لإنفاذ إرادتنا

كتب:

نعيم أمين
10:34 م | الخميس 15 يوليو 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يتوجه بتحية خاصة إلى المرأة المصرية العظيمة، التي كانت دائما في طليعة المسيرة الوطنية، وفي صدارة التحدي.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة أثناء فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن مصر تدير علاقاتها الخارجية إقليميا ودوليا بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل، والجنوح للسلام، وإعلاء قواعد القانون الدولي، كما أنها أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية، والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا.

وتابع الرئيس: «وفي سبيل تحقيق السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، فإن المنهج الذي اتبعته مصر، كان قائما على ممارسة أقصى درجات الحكمة، والاستخدام الرشيد للقوة، دون المساس بدوائر الأمن القومي المصري، على الحدين القريب والبعيد».

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