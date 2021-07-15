مستشار رئيس الجمهورية يشهد اليوم العلمي لقسم الصدر بطب عين شمس

شهد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، اليوم العلمي لقسم الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس للإعلان عن بدء العمل بالتحديثات الأخيرة لبروتوكول مستشفيات جامعة عين شمس لعلاج فيروس كورونا المستجد، بحضورالدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، و الدكتور علي الأنور الرئيس التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

وأعرب« تاج الدين» عن سعادته للمشاركة في الفعالية التي يشهدها عدد من الأساتذة المتخصصين في أمراض الصدر والباطنة ووصفهم بأنهم «فدائيين» لا ينتظرون أي مقابل لخدمة المجتمع، كما أشاد بمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص منذ البداية على أخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة أزمة كورونا، ووفر لها كل الدعم المالي الكافي لمواجهة ذلك.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمود المتيني الشكر والتقدير للقائمين على قسم الأمراض الصدريه بطب عين شمس، وأشاد بدور القسم ووصفه بالدور «البطولي»، والذي استمر على مدار أكثر من عام لمواجهة جائحة كورونا ولا زال مستمرًا ومؤثرًا حتى الآن، وكان للقسم دورًا هام في العلاج ونشر طرق الوقاية والتوعية داخل مستشفيات جامعة عين شمس ومستشفى العزل بالعبور والمستشفى الميداني، كما كان له دور كبير في استقبال الحالات المصابة من خلال الخط الساخن والواتس وعلى جميع المستويات.

وأشاد بدور النواب والأمناء المساعدين، وفي نهاية كلمته المسجلة تمنى الدكتورمحمود المتيني الخروج بتوصيات جيدة لمواجهة كوفيد-19.

وتوجه الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بالشكر والتقدير بالنيابة عن إدارة الكلية للمجهود الكبير الذي قام به قسم الصدر من أصغر نائب لأكبر أستاذ، مؤكدًا أن ذلك يدل على عراقة كلية طب جامعه عين شمس، و أنها قادرة على تحقيق أكبر درجات النجاح، مشيرًا إلى أن الكلية والجامعة حريصة على دعم كل أقسام الكلية لتحقيق المزيد من النجاحات طبيًا وبحثيًا.

من جانبه، أوضح الدكتور علي الأنور، أن اليوم العلمي سيعمل على بحث أحدث ما توصل إليه العلم في علاج «كوفيد-19» وكيفية التحديث والإضافة لذلك، مقدمًا الشكر للأساتذة بقسم الصدر لمشاركتهم الفعالة في مواجهة «كوفيد-19»، كذلك وجه الشكر للقائمين على مستشفيات العزل والرعايات المركزة بالأقسام، مشيدًا بقسم الصدر ووصفه بأنه من «أقوى الأقسام» في طب عين شمس، حيث يوجد به الرعاية المتوسطة و الرعاية المركزة، والتي جرى تجهيزها بملايين الجنيهات، على أعلى مستوى مما يجعلها تتميز عن الكثير من مستشفيات الصدر في مصر، يوجد به كل ما يحتاجه مريض الصدر في مكان واحد من حيث العلاج والفحوصات، بالإضافة لوجود ثروة بشرية من الأساتذة على مستوى عالي من الناحية المهنية والعلمية.

كما أعرب عن مدى سعادته بتواجد الدكتور عوض تاج الدين، قائلا إنه يمثل إضافة حقيقية لأساتذه قسم الصدر في مصر بصفه عامة و طب عين شمس بصفة خاصة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور ياسر مصطفى رئيس قسم الصدر بمستشفيات جامعة عين شمس، أن فعاليات اليوم العلمي الذي يعقد بمركز التدريب والتطوير بالجامعة، تشمل تقديم بعض الحالات الاكلينيكية التفاعليه و التي مثلت تحديات علاجية جرى التعامل معها بمستشفيات جامعة عين شمس، وسيجرى نقاش تلك الحالات مع كوكبة من أساتذة الصدر والرعاية المركزيه بجامعه عين شمس.

كما تضمن اليوم التطرق لآخر المستجدات العلمية فيما يتعلق بالالتهابات الفطرية المصاحبة لفيروس كورونا وعرض الأدلة العلميه الداعمة لإستخدام الأدوية المختلفه في العلاج.

شارك في اللقاء العلمى نخبة من أطباء الصدر والباطنة والرعاية المركزة وطب المسنين، وسيجرى بث فعاليات اليوم عبر تقنية «الزووم» لأطباء الصدر والتخصصات الأخرى من القاهرة و مختلف المحافظات.