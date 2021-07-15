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صاحب واقعة قطار منوف بعد تكريم السيسي له: أسعد يوم في حياتي

كتب:

إبراهيم الديهي
11:18 م | الخميس 15 يوليو 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه «محمد رشاد» صاحب واقعة قطار منوف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكريمه له خلال مؤتمر «حياة كريمة» في إستاد القاهرة، مؤكداً أن هذا اليوم أسعد يوم في حياته، وأن «الرئيس عبد الفتاح السيسي أب لكل المصريين».

وأضاف صاحب واقعة قطار منوف، في أول تصريحات له بعد تكريمه خلال المؤتمر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً ما يهتم بجميع المواطنين ومشاكلهم، مؤكداً أن لافتة تكريمه مساء اليوم الخميس، تُعد «وساماً علي صدره».

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