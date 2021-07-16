أول تعليق لرئيس مدينة الشهداء بعد تكريم الرئيس: «يزيدنا إصرارا للعمل»

أكد مجدي رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، أنه سعيد بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له خلال مؤتمر «حياة كريمة» في استاد القاهرة، مشددا على أن تكريم الرئيس له يزيد من عزيمته وإصراره على مواصلة العمل ومضاعفته، وزيادة مجهوده خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مشروعات المبادرة على أكمل وجه، موجها الشكر للرئيس على تكريمه له.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الشهداء، في أول تصريح له بعد تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مبادرة «حياة كريمة» تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، مؤكدا أن هذه المشروعات هدفها توفير مقومات حياة كريمة للمواطنين في القرى، التي كانت تحتاج إلى تدخل عاجل لتطويرها، موجها الشكر لكل من يساهم في تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز الشهداء.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر «حياة كريمة» في استاد القاهرة، مساء اليوم الخميس، عددا من القيادات التنفيذية والمتطوعين من مختلف المحافظات، لدورهم في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في كافة المحافظات.

وتشهد محافظة المنوفية، تنفيذ مبادرة حياة كريمة، في مركزي الشهداء وأشمون، حيث يتم العمل على تطوير وتنفيذ مشروعات في قرى المركزين، بواقع 27 قرية و99 تابعا لها بمركز أشمون، و54 قرية و168 تابعا لها بمركز أشمون، ويتم تنفيذ مشروعات متنوعة شملت توصيل الغاز الطبيعي لكل قرى المركزين، وإنشاء محطات عملاقة للمياة والصرف الصحي، وكذلك تنفيذ مشروعات ومجمعات عامة لهدمة جميع أبناء القرى لتوفير مياة كريمة لهم.