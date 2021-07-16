شردي بعد اختياره سفيرا لـ«حياة كريمة»: أهم مبادرة في تاريخ مصر الحديث

أعرب الإعلامي محمد مصطفى شردي، عن فخره واعتزازه لاختياره سفيرًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، قائلًا: «أنا فخور جدًا لاختياري سفيرًا لهذه المبادرة التي أعتبرها أهم مبادرة في تاريخ مصر الحديث وكذلك الارتقاء بالمواطن المصري كله».

وأضاف شردي، لـ«الوطن» إنّ «هذه المُبادرة لن ترقَ بالمواطن المصري في القرى المصرية فقط، بل سترتقي به حتى في المدن، لأن الارتقاء بالقرية يُعني الارتقاء بالمدن، والارتقاء بكل طبقات الشعب المصري بالكامل»، مشيرا إلى دوره الإعلامي في المبادرة بقوله «بدأت ونزلت وقابلت الناس، وعرضت ما تم إنجازه على أرض الواقع من خلال شاشات التليفزيون، وقدمته وسأستمر في هذا الدور».

وتابع: «دوري أن أحفز هذا المجتمع أن يتحرك ويُشارك قدر الإمكان في هذا التحرك الحضاري، سواء على صعيد تحفيز المؤسسات أو أفراد، فيجب أن تعود الثقة في الشعب المصري، بأنّ هناك بناءً يتم على أرض الواقع، وأن المواطن سيلمس ثمار هذا العمل المستمر».

وأكد أنّ «هناك استمرارية في زيارتي لأقصى وأبعد القرى في مصر، للاطلاع على ما تم أو تقديم ما نحتاج إليه، فلا يجب أنّ يجلس الإعلامي داخل الاستديو ليتحدث.. الناس تحتاجك وتحتاج إلى تعليقك عندما تلمس الواقع.. أنا شُفت حاجات لم أكن أتوقع أن أشاهدها طوال حياتي».