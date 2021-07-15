منسق «حياة كريمة» بأسوان: المبادرة شريان حياة للريف المصري

أكد الدكتور محمد صلاح، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» في أسوان، أن المبادرة تُعد شرياناً من شرايين الحياة للريف المصري، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019، حيث أمدها بكافة احتياجاتها من مشروعات مختلفة، تصب في مصلحة المواطن والوط ، معتبراً أن مبادرة «حياة كريمة» لها أيضاً فائدة كبيرة على المواطنين في قرى مصر، فقد أدخلت السرور والفرحة عليهم، وهم يرون قراهم تتطور للأفضل، ويعود ذلك بالنفع عليهم.

11 قرية تستفيد من المبادرة في 2019 بأسوان

وتابع منسق حياة كريمة بأسوان قائلاً: «بتوجيهات الرئيس، بدأنا في يناير 2019 ضمن حياة كريمة، والتي يتم تنفيذها فعلياً في القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية»، مشيراً إلى أن نصيب أسوان في هذه المبادرة كان 11 قرية، وهي قرى «الشهامة والإيمان والأشراف ووادي الصعايدة والرئيسية» بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وكذلك قرى «الحكمة والكرامة وامنار»، التابعين لوادي النقرة، وقرية «السنقاري» بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى «خور أبو سبيرة، ووادي العلاقي» بمركز أسوان.

اختيار 3 مراكز بأسوان ضمن المرحلة الأولى

وأضاف «صلاح» أنه تم البدء في تنفيذ مشروعات التطوير بهذه القرى بمجرد انطلاق المبادرة، وتم التطوير في قطاعات متنوعة، منها الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب والأبنية التعليمية والوحدات الصحية والري وتبطين الترع والمصارف ورصف الطرق وغيرها من المشروعات بمختلف القطاعات، ومع النجاح الكبير للمبادرة في مرحلتها الأولى، وضمن توجيهات الرئيس السيسي في ديسمبر 2020، بأن تشمل المبادرة 175 مركزاً على مستوى الجمهورية، وفى المرحلة الأولى 52 مركزاً على مستوى الجمهورية، كان نصيب محافظة أسوان 3 مراكز هي إدفو وكوم امبو ونصر النوبة.

متابعة مستمرة من القيادة السياسية

وأضاف أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية، وكذلك في محافظة أسوان، لكل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بمبادرة «حياة كريمة» في المحافظة الجنوبية، والتي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق آمال وطموحات القيادة السياسية في توفير مقومات حياة مميزة وكريمة للمواطنين في محافظات مصر.