نص وثيقة إطلاق مشروع تنمية الريف ضمن «حياة كريمة» بتوقيع السيسي «صورة»

وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وثيقة المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، الذي انعقد في استاد القاهرة، وبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس.

وتنشر «الوطن» نص الوثيقة التي وقع عليها الرئيس السيسي اليوم، وصورتها بتوقيع الرئيس:

بدأت الوثيقة بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء بعدها كلمات منمقة كالتالي، «مستعينًا بالله، واثقًا في قدرات وطننا الغالي.. مؤمنا بإرداة شعبنا العظيم في مواجهة التحديات».

وثيقة انطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري

وأكملت كلمات الوثيقة: «ويقينًا بأن هذا الشعب يستحق الحياة الكريمة التي تليق بما قدم من تضحيات، وما واجه من تحديات، وما تحمّل من صعوبات لتظل مصرنا عزيزة أبية».

وبعدها أعلن الرئيس من خلال الوثيقة انطلاق مشروع تنمية الريف المصري، وهو ما جاء مكتوبًا فيها، قائلًا، «أعلن انطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصر حياة كريمة، ليكون علامة مضيئة وسنة حسنة في مسيرة الأمة المصرية، ودائمًا بقوة وإرادة شعبها ستحيا مصر»، واختتمت بقول: «تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».

وحملت الوثيقة توقيع الرئيس عبد الفتح السيسي ليوم 15 يوليو 2021، وطبع عليها شعار «حياة كريمة».

هذا، وأقيم مؤتمر «حياة كريمة» الأول تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وبمشاركة آلاف المواطنين، الذين يمثلون كل طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال، وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية، للاحتفال بإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».