تفاصيل حريق مخزن بميناء غرب بورسعيد: تلفيات بملابس وقطع غيار سيارات

أعلنت إدارة ميناء غرب بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الحريق الذي نشب اليوم، وقع بأحد المخازن التابعة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وليس بمنطقة الصوامع، وأظهر احتراق ملابس وقطع غيار سيارات، ويُجرى الحصر النهائي للتلفيات، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو اختناقات أو خسائر في الأرواح.

موانىء بورسعيد تشكر تأمين محور القناة والإطفاء لسيطرتهما على الحريق

ووجهت إدارة موانىء بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية، الشكر إلى رجال تأمين محور قناة السويس وإدارة الإطفاء والحماية المدنية، لدورهما في السيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي قبل انتشاره.

الحريق بمخزن تابع شركة بورسعيد لتداول الحاويات

كانت إدارة ميناء غرب بورسعيد، قد تلقت مساء الخميس إخطارا بنشوب حريق في أحد المخازن التابعة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وتم إبلاغ الحماية المدنية التي تعاملت مع الحريق على الفور.

وقد تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وقامت الحماية المدنية بعملية التبريد لضمان عدم اشتعال أية نيران، ولم تحدث أية خسائر بشرية وفي انتظار تحقيقات الجهات الأمنية المعنية لمعرفة أسباب الحريق بعد السيطرة عليه كاملاً.

واهابت إدارة الميناء، بوسائل الإعلام تحري الدقة بشأن تداول الخبر حيث إن الحريق نشب في مخزن صغير وليس مجمع صوامع أو غيره.

من جانب آخر، انتشر رجال المرور تحت إشراف اللواء محمد بصلة، مدير إدارة مرور بورسعيد، في طريق الشاحنات المطل عليه ميناء غرب بورسعيد، لتسهيل السيولة المرورية بالطريق بعد تكدس الشاحنات بجوار ميناء غرب بورسعيد.