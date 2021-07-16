مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حريق بورشة لصناعة الأثاث جنوبي طهران

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين، مساء أمس الخميس، إثر اندلاع حريق في ورشة لصناعة الأثاث المنزلي جنوب العاصمة الإيرانية «طهران»، فيما أشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى أنباء عن افتعال الحريق من قبل أحد العاملين في الورشة.

من جانبه، قال رئيس مركز القيادة والتحكم في شرطة الوقاية بالعاصمة، النقيب سرافان محمد نزاري، إن رجال الشرطة والإطفاء توجهوا إلى مكان الحادث وأسعفوا المصابين.

نزاري: اعتقال أحد حراس ورشة المفروشات حاول الهرب

وأضاف نزاري، أن أحد حراس ورشة المفروشات، الذي حاول الهرب، تم اعتقاله ونقل إلى مركز للشرطة في خاني آباد، موضحا أنه سيكشف عن سبب الحريق بعد إخماده وانتهاء التحقيق في الحادث.

والأربعاء الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية، أنها سيطرت على حريق بخزان للبتروكيماويات جنوب البلاد، دون وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ مدينة ماهشهر تقع في محافظة خوزستان، فريدون بنداري، قوله: «لقد تمت السيطرة على حريق جزئي في خزان للبتروكيماويات في منشأة أمير كبير للبتروكيماويات».

واشار بنداري، إلى أن أسباب الحريق لم تعرف بعد، مؤكدا عدم وقوع إصابات جراء الحادث.

وفي 6 يوليو الجاري، قتل 7 أشخاص على الأقل واصيب 4 آخرين جراء انفجار وقع بمحطة لأنابيب النفط والغاز في مدينة الشوش جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «إيران إنترناشيونال».