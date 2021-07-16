مصر للطيران تسير رحلة خاصة لليابان لنقل منتخب كرة القدم الأوليمبي

قال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة الوطنية سيرت مساء أمس الخميس، رحلة خاصة رقم MS3100 من طراز بوينج B777-300ER من مطار القاهرة إلى مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو لسفر بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة المدير الفني كابتن شوقي غريب، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 المقامة في الفترة من 22 يوليو وحتى 7 أغسطس المقبل.

وأضاف أبو العينين، أنه بناء على توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بتقديم كافة تسهيلات السفر لجميع الأبطال المصريين في مختلف الألعاب المشاركين في أولمبياد طوكيو، فقد تم استقبال البعثة وإنهاء إجراءات سفرهم من خلال فرق عمل مصر للطيران.

وأوضح أبو العينين: «يسعدنا أن نكون الناقل الوطني لمعظم المنتخبات والرياضيين المصريين المشاركين في هذه البطولة العالمية، الذين يمثلون اسم مصر في هذا المحفل الرياضي الدولي من مختلف الاتحادات الرياضية».

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن الشركة، تتمنى فوز المنتخب الأولمبي لكرة القدم ولجميع الفرق والأبطال المصريين المشاركين بمختلف الألعاب خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.