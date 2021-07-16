بايدن يستبعد إرسال قوات إلى هايتي: نرسل «المارينز » فقط إلى سفارتنا

استبعدت الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، فكرة إرسال قوات أمريكية إلى هايتي، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إثر لقائه في البيت الأبيض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «نحن نرسل فقط عناصر من المارينز إلى سفارتنا لضمان أمن طواقمنا هناك. أما فكرة إرسال قوات أمريكية إلى هايتي فليست مطروحة في الوقت الراهن».

وكانت واشنطن، رفضت في وقت سابق، طلب هايتي إرسال قوات للمساعدة في تأمين سلامة البنية التحتية الرئيسية، بعد عملية الاغتيال، رغم تعهد الولايات المتحدة بالمساعدة في التحقيق. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» كين هوفمان، قال في وقت سابق، إن عددا صغيرا من المحتجزين تلقوا تدريبا لدى الجيش الأمريكي خلال خدمتهم في الجيش الكولومبي في السابق.

وتم اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويز، في هجوم مسلحين على مقره في 7 يوليو الجارِ، حيث أمطروه بـ12 رصاصة في جسده، دون أن يصاب حراسه بأذى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكشفت شرطة هايتي، أمس الخميس، أن عدد المعتقلين في قضية اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، بلغ 23 شخصا، بينهم 18 كولومبيا و5 هايتيين، فيما أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إلى أن السلطات في هايتي ألقت القبض على رئيس أمن القصر الرئاسي، ديميتري هيرارد، على ذمة التحقيق في اغتيال مويز.

من جانبه، كشف الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، عن معلومات جديدة حول المشتبه بهم في مؤامرة اغتيال مويز، وقال، في تصريح إذاعي، إن بعض الجنود الكولومبيين السابقين المتهمين بالضلوع في عملية الاغتيال ذهبوا إلى هايتي للعمل في الحراسة الشخصية لكن آخرين كانوا يعلمون في إطار مؤامرة.

وفي سياق آخر، أعلن بايدن، حول العلاقة مع كوبا، أن بلاده تتحقق مما إذا كانت لديها القدرات التكنولوجية اللازمة لإعادة ربط الكوبيين بالإنترنت النقال، التي تم قطعها على إثر اندلاع مظاهرات احتجاجية غير مسبوقة فيها.

وقال الرئيس الأمريكي، بعد لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في واشنطن الخميس، إن السلطات الكوبية قطعت الاتصال بالإنترنت، موضحا: «نتحقق مما إذا كانت لدينا القدرات التكنولوجية اللازمة لإعادة وصل هذه الخدمة».

الرئيس الأمريكي يصف كوبا بـ دولة فاشلة تضطهد مواطنيها

كما أعلن بايدن عن استعداد الولايات المتحدة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن إدارته تنظر في أمور عدة لمساعدة شعب كوبا، واصفا كوبا بأنها دولة فاشلة تضطهد مواطنيها.

وأكد بايدن، وقوف واشنطن إلى جانب الشعب الكوبي، وحذر الرئيس الأمريكي، هافانا من استخدام القوة ضد المحتجين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واندلعت احتجاجات واسعة النطاق في كوبا، منذ الأحد الماضي، في حوالي 10 بلديات، احتجاجا على الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى تفاقم النقص في الغذاء والدواء وسط هتافات: «نحن جائعون» و«حرية» و«تسقط الديكتاتورية»، فيما قالت وسائل إعلام محلية، إن المشاركين أثاروا أعمال شغب، ونهبوا محال تجارية.

وأظهرت مقاطع الفيديو من المسيرات، أن آلاف الأشخاص شاركوا في الاحتجاجات؛ وطالبوا بإجراء انتخابات حرة وحل المشكلات الاجتماعية، فيما نظم أنصار الحكومة والشيوعيون مسيراتهم الخاصة، بعد دعوة رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل، إلى النزول إلى الشوارع، ومقاومة الاستفزازات، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

ودان كانيل، أمس الخميس، الحصار الاقتصادي الأمريكي لما له من تأثير سلبي على الاقتصاد الكوبي.