دنيا سمير غانم تدعو لـ دلال عبد العزيز بالشفاء ولوالدها بالرحمة

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر «إنستجرام» صورة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، وعلقت عليها قائلة «ربنا يرحمك ويسعدك يا حبيبي اللهم أدخله الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب».

كما نشرت أيضا صورة لوالدتها دلال عبد العزيز، وهي معها خلال فترة الطفولة، وعلقت قائلة «ربنا يشفيكي يامامي يا حبيبتي».

وانهالت عليها التعليقات بالشفاء العاجل لوالدتها والرحمة لوالدها الراحل سمير غانم.

وتحرص دنيا وشقيقتها إيمي، على زيارة والدتهما بشكل دائم للاطمئنان عليها منذ وفاة زوجها.

ومازالت الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم بوفاة زوجها وشريك حياتها سمير غانم بسبب عدم استقرار حالتها الصحية، بعد مرور 80 يوما من فترة إصابتها بفيروس كورونا إلا أنها لم تتعافَ بشكل كامل، حيث أكد الأطباء أنه رغم سلبية مسحاتها إلا أن مضاعفات الفيروس مازالت موجودة، وتعاني منها بشدة بسبب تليف الرئة واحتياجها بشكل الدائم للأكسجين.

وكان آخر تصريح للإعلامي رامي رضوان، عن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز يقول: «الحالة الصحية في الوقت الراهن لا يمكن أن توصف بأنها تشهد تحسنا كبيرا، ولكنها تشهد استقرارا في الحالة الصحية الخاصة بها». وأضاف «يارب نشهد حالة استقرار، وأرجو من بعض الصحفيين التحقق، وممكن حد من الصحفيين شاف إنها بتخرج من غرفة لغرفة ونقل المعلومة ولم يتم التأكد منها».

وطالب من جمهور دلال الدعاء لها لأنها في أمس الحاجة للدعاء في الوقت الحالي.

يذكر، أن الفنان سمير غانم توفي في 20 مايو 2021 متأثرا بإصابته ببعض الأمراض منها الفشل الكلوي وفيروس كورونا.