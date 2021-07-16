زينب علي: فرحتي بتكريم الرئيس لا توصف وأحلم بتوفير سكن كريم للمحتاجين

«شعور لا يوصف وفرحة لا يتخيلها أحد وفخر واعتزاز ولم أكن أتوقع ذلك التكريم، ولم يخبرنا أحد عنه شيئا لذلك فإنّ مشاعري لا يمكن أن تصفها أو تعبر عنها الكلمات».. كانت تلك أولى كلمات زينب علي محمد، المتطوعة في أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعدما كرّمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعاونها الهائل لرصد ومتابعة الحالات وتنفيذ التكليفات بدقة، وذلك خلال المؤتمر الأول للمشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري، الذي عقد في استاد القاهرة الدولي مساء الخميس، بحضور 15 ألف مواطن وإعلامي ورجال أعمال وشخصيات عامة.

زينب علي: «تفاجئت بالتكريم والدرع والإقامة»

وقالت زينب علي محمد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّها لا تزال غير قادرة على استيعاب الفرحة التي شعرت بها حينما كرّمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا أنها لم تكن تتوقع التكريم، لأنّهم أبلغوهم بلقاء الرئيس فقط، وحينما وصلت تفاجئت بوجود إقامة لها في أحد الفنادق، بالإضافة إلى وجود ترتيبات أمنية مشددة، وفوجئت بالدرع والتكريم من الرئيس وشعرت بفرحة لا توصف.

زينب علي: «سعيدة بمبادرة حياة كريمة»

وأشارت «زينب» إلى أنّها تطوعت في العمل العام منذ فترة طويلة، ولكنها أصبحت أكثر سعادة حينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة، فتطوعت للعمل بها بسبب سعادتها بالخدمات التي تقدمها المبادرة لأهل الريف، ولذلك كانت أول من قام بعمل حصر لـ «سكن كريم» خصوصا في مسقط رأسها بقرية المقراني وتوابعها في مركز يوسف الصديق.

زينب علي: «لم أتوقف عن العمل رغم إصابتي بكورونا»

وأوضحت «زينب» أنّها تحرص على تنفيذ كل الأوامر والتعليمات التي كانت تتلقاها من مسؤولي ومنسقي مبادرة حياة كريمة بالفيوم، وهم الدكتورة زينب أبو طالب، والدكتور محمود القللي، والدكتور محمد عمر مكرم، مُبينةً أنّها رغم إصابتها بكورونا إلى أنّها لم تتوقف عن العمل، وشكّلت فريق عمل وأنشأت لهم جروب على تطبيق «الواتس آب» وكانت تتواصل معهم وتعمل طوال فترة العزل.

زينب: «سعيدة بإسعاد الكثير من المواطنين»

وكشفت «زينب» أنّها تشعر دائماً بالسعادة، بسبب سعادة المواطنين الذين يتم الموافقة على إدراج أسمائهم ضمن مبادرة «سكن كريم»، كما أنّها تبحث عن توفير مشروعات لمحدودي الدخل والبسطاء والأسر الأولى بالرعاية لتوفير مصدر رزق دائم لهم يمنعهم من الاحتياج.

زينب: «أحلم بتحقيق رؤية الرئيس بتطوير الريف»

وبيّنت «زينب» أنّها تحلُم بتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وتنمية الريف المصري، وأن يصبح جميلاً يفرح الجميع به ويعيش فيه ولا يهرب منه إلى المدن، بل يصبح أفضل من المدن، لذلك تجتاحها السعادة حينما تبلغ المواطنين بإدراج أسمائهم في «سكن كريم»، وتبحث عن أسباب رفض الآخرين وتسعى لحل المشاكل وإدراجهم أيضاً لترى سعادتهم بتوفير«سكن كريم» لهم.