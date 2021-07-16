رئيس «الشعب الجمهوري» عن «حياة كريمة»: لم يتوقع أحد انتهاء أزمة الصرف الصحي

أكد النائب حازم عمر، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب الشعب الجمهوري، على أهمية تدشين مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير الريف المصري وتوفير حياة كريمة لكل مواطن في مصر.

وأشار النائب حازم عمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلا: «باعتباري أحد السفراء المشاركين في هذا المشروع، فلابد من الإشارة إلى الدور الكبير والضخم الذى تبذله الدولة بكافة قطاعاتها مع المجتمع المدني لإنجاح هذا المشروع القومي والاستراتيجي، مبينا أن الميزانية المخصصة لهذا المشروع تستهدف أكثر من 700 مليار جنيه لتحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات.

وقال: «لم يتوقع أحدا أن أزمة الصرف الصحي وعدم وجود مياه نظيفة سيأتي يوم وتنتهي فيه هذه الأزمة في مصر، لاسيما أنها مشكلة متوارثة، ولكن إيمان القيادة السياسية بأهمية توفير حياة كريمة للمواطن المصري جعلت المستحيل هينا ويسيرا».

حازم عمر: حياة كريمة ستظل خطوة كبيرة وهامة الأثر

وشدد النائب حازم عمر، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» ستظل خطوة كبيرة وهامة الأثر فى طريق الجمهورية الجديدة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أشار إلى أن الدولة نفذت على مدار السبعة أعوام الماضية مشروعات قومية بإجمالي بتكلفة تقارب 6 تريليونات جنيه.

وأوضح خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»، الذي أقيم باستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، أن أكثر من نصف الشعب المصري سيستفيد من مبادرة «حياة كريمة».

ويهدف مشروع «حياة كريمة» إلى التعاون بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر للقضاء على الفقر، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة والبالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ700 مليار جنيه.